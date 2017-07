Marco Bonanomi: "Sfortunato a Le Mans, ma sono pronto a rifarmi"

Reduce dalla sfortunata esperienza alla 24 Ore di Le Mans, Marco Bonanomi è pronto a tornare in pista per il riscatto. Il pilota di Colle Brianza, infatti, correrà la 6 Ore del Nurburgring sempre al volante della Nissan Nismo Cml del team ByKolles. Sentito in esclusiva per Sportmediaset.it ci ha detto: "A Le Mans siamo stati sfortunati con i quattro motori Nissan, ora in Germania speriamo di non avere problemi di affidabilità". Da pilota si è anche espresso sul caso del momento in Formula 1 : "Chi ha ragione tra Vettel ed Hamilton? Cinquanta e cinquanta. Il processo della Fia? Seb è già stato punito in gara".

Ci racconta come è andata a Le Mans?

"Abbiamo avuto grossi problemi ai motori Nissan ufficiali per tutto il weekend di gara. Ne avevamo quattro a disposizione e tutti avevano gli stessi problemi che, purtroppo, non siamo riusciti a risolvere sul posto. Molto probabilmente erano difettosi. La nostra gara è durata solo 5 giri".



Dopo l'esordio nel 2012 con il terzo posto sono arrivate delle delusioni: possiamo definire di amore e odio il tuo rapporto con la 24 Ore?

"Vero, due ritiri e un settimo posto quando eravamo secondi e ci siamo fermati ai box per cabiare l'ibrido, un mezzo ritiro. Le Mans regala sempre emozioni fortissime ai piloti e anche a tutti gli addetti ai lavori. C'è un'atmosfera particolare che non c'è da altre parti".



Ora è ufficiale che correrà la 6 Ore del Nurburgring sempre con il team ByKolles

"Sì, sono molto contento. È una bella occasione e vogliamo rifarci. I motori Nissan ora sono in Giappone per le verifiche e arriveranno una settimana prima della gara".



Time to put the helmet on again cos I'll drive for @ByKOLLES at #Nurburgring6h !! @FIAWEC pic.twitter.com/W6BJG90fqk — Marco Bonanomi (@MarcoBonanomi) 29 giugno 2017





"Una scelta quasi obbligata. Nelle monoposto c'erano pochi sbocchi perché servivano tanti soldi. Ho cambiato nel momento giusto perché Audi Italia cercava un pilota e ho trovato la mia strada"."Da pilota dico cinquanta e cinquanta. Lewis stranamente è stato assolto perché ha chiaramente rallentato troppo. Da 80 km/h è passato a 40 in uscita di curva, una manovra poco normale. Dall'altra parte Seb ha fatto un fallo di reazione che tutti hanno visto"."No, stanno andando avanti troppo. Vettel è già stato penalizzato in gara con lo stop and go e quindi la questione doveva finire lì a Baku"."Sì, ci sfidavamo in Formula 3. Questo è il suo carattere, quando le cose non vanno per il verso giusto si innervosisce..."."Sicuramente, a Maranello hanno azzeccato la macchina e c'è anche il pilota. Mi ha sorpreso molto anche Raikkonen: non è bolitto, ma è ancora sul pezzo e si è avvicinato a Seb. Ci sono tutte le carte in regole per vincere il Mondiale"."Sì, purtroppo per me è arrivata un po' in ritardo. La mia generazione non ha avuto mai supporto dall'Aci come succedeva ai miei rivali stranieri. Giovinazzi ha un grande talento e si è guadagnato il posto in Formula 1"."Dopo il Nurburgring farò delle gare in Cina sempre con i prototipi in una serie minore. Sto lavorando per trovare un contratto per il prossimo anno"."Spero proprio di sì perché mi diverto sempre molto. Diciamo che è la gara più bella dell'anno. Ho già dei buoni contatti per essere al vi. In quelle date poi sono anche libero"."Un grande campione! Ad Assen è stato fenomenale e ora spero vinca il Mondiale. Diventerebbe immortale".: "Sì, con Matteo Colzani che ha creato il brand mi sono trovato subito molto bene. Abbiamo studiato dei capi molto belli per la 24 Ore di Le Mans e non è certo finita qua. Ne vedrete delle belle".