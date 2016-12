La Volkswagen ha deciso: lascia il Mondiale Rally

2 novembre 2016

La decisione è stata presa: la Volkswagen lascerà il Mondiale Rally al termine di questa stagione. Si tratta del secondo ritiro di un marchio del gruppo tedesco dopo quello dell' Audi , che abbandonerà le gare di endurance. Il tutto, per colpa del "dieselgate", cha ha cosntretto al taglio dei costi, partendo proprio dal settore motorsport. Scartata anche l'ìipotesi di fornire le Polo Wrc Plus 2017 a un team esterno.

"Volkswagen - ha dichiarato Franck Welsch, membro del board - affronterà grandi sfide. L'espansione nel campo dell'elettrico nella nostra gamma di veicoli ci costringe a concentrare tutti i nostri sforzi su importanti tecnologie del futuro. Nel Mondiale Rally siamo andati oltre i nostri obiettivi sportivi e ora dobbiamo riallineare la sezione Motorsport, concentrando il focus sulla tecnologia dei veicoli del futuro. Allo stesso tempo Volkswagen concentrerà i suoi sforzi sulle gare che possano riversare vantaggi sulla clientela con le corse della Golf GTI TCR e della Beetle GRC nel campionato rallycross. Vogliamo anche offrire ai clienti soluzioni all'avanguardia e sviluppare una nuova Polo nel rispetto delle nuove normative R5. La nuova vettura si avvarrà dell'intero progetto WRC che ha riportato grandi successi con le squadre composte da Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila e Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger".



Quella arrivata a una sola gara dal termine, il Rally d'Australia, è una bruttissima notizia per il campionato, ma anche per il quattro volte iridato Sebastien Ogier, che ora dovrà trovare un volante. Non che sia una cosa difficile, visto che pare sia vicino a un ritorno alla Citroen, mentre Latvala e Mikkelsen potrebbero correre con le Ford, schierate insieme a Hyundai e Toyota. Il tutto dopo che la coppia Ogier-Volkswagen ha vinto quest'anno sia il titolo costruttori, sia quello piloti, dominando dal 2013 al 2016 con 42 vittorie complessive. "Mi dispiace per il mio fantastico team - ha scritto Ogier su Facebook - . Abbiamo ottenuto successi incredibili per quattro anni. Voglio ringraziare tutti i membri di questa super squadra per la loro passione e i loro sforzi".