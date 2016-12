La Mille Miglia fa tappa a Monza

A partire dalla primissima mattina tutte le auto in gara nell’edizione 2015 si concentreranno nel paddock dello storico circuito di Monza per poi sfidarsi, dopo aver passato i controlli dei commissari, in una prova cronometrata di regolarità che influirà sulla classifica finale della Mille Miglia 2015. Gli straordinari modelli d’epoca in corsa sfrecceranno dapprima sulla Pista Stradale e successivamente anche sull’intera storica Pista Alta Velocità, il mitico “ovale” di Monza, celebre per le sue curve sopraelevate, il cosiddetto “banking”, vera e propria icona del motorsport mondiale, ufficialmente chiuso alle competizioni motoristiche nel lontano 1969 in occasione della 1000 km di Monza di quell’anno, e recentemente parzialmente restaurato da AC Milano ed Autodromo Nazionale di Monza. Saranno oltre 550 le vetture, che daranno spettacolo sulla mitica pista: le ben 438 iscritte alla vera e propria gara e le oltre 120 del “Tribute Mille Miglia” (categoria riservata alle vetture G.T., che saranno raggruppate in una classifica separata). Come ogni anno la famosissima corsa vedrà impegnati team e piloti di prima grandezza, oltre a celebrità e VIP provenienti da ogni parte del globo, tra i quali testimonial di lusso come Stirling Moss, ex pilota F1 che nel 1955 sulla mitica Mercedes 300 SLR vinse con l'incredibile - nonché, imbattibile ed imbattuto - tempo record di 10h7'48". Sir Moss, insieme ad altri ex piloti come Hans Herrmann e Ralf Schumacher, fratello di Michael, si esibirà, fuori classifica, per celebrare i sessant'anni del suo celebre trionfo. Della partita saranno, tra i tanti altri, anche l’icona del calcio mondiale Javier Zanetti e la chef star Joe Bastianich. Lo straordinario evento motoristico, primo ed unico del suo genere, sarà aperto al grande pubblico senza sovraprezzi: chiunque, senza pagare altro oltre al tradizionale biglietto quotidiano d’ingresso all’area dell’Autodromo Nazionale di Monza (ticket fisso a 5 €), potrà toccare con mano il concretizzarsi di un sogno: tutti gli spettatori potranno infatti visitare il paddock prima e durante le prove di regolarità, avvicinare i piloti e le icone su quattro ruote mai viste prima in un’unica concentrazione, per poi diventare spettatori privilegiati di uno spettacolo realmente ineguagliabile. Una vera gioia per gli occhi: ammirare le splendide auto d’epoca prima della performance e successivamente sentire il rombo dei motori di un tempo impegnati a sfidarsi percorrendo il circuito più glorioso e suggestivo al mondo, il tempio della velocità, l’Autodromo Nazionale di Monza. Alle ore 8.45 è previsto il passaggio della prima vettura del Tribute Mille Miglia (categoria riservata alle vetture G.T., che saranno raggruppate in una classifica separata), mentre alle 10.15 circa partirà il primo concorrente della Mille Miglia 2015. Per celebrare la tappa monzese verrà anche assegnato uno speciale “Trofeo AC Milano”, assegnato ai vincitori della speciale di regolarità dell’Autodromo Nazionale di Monza ed intitolato ad Alberto Ascari, il leggendario pilota milanese, due volte campione del Mondo di Formula 1 e vincitore anche della Mille Miglia nel 1954, di cui ricorreranno proprio il 26 maggio i 60 anni dalla scomparsa. La corsa domenica partirà da Parma alle ore 6.30, e dopo il passaggio da Piacenza arriverà a Monza entrando in città dall’incrocio del Malcantone. Dopo aver percorso un itinerario che prevede viale Sicilia, viale Stucchi fino a via Boccaccio, è previsto l’ingresso alla Villa Reale nei pressi dell’Istituto d’arte con uscita su viale Brianza e ingresso al Parco da Porta Monza. Quindi passaggio su viale Cavriga e viale Mirabello, ed ingresso nell’area dell’Autodromo Nazionale di Monza.