La Mercedes lascia il DTM per la Formula E

24 luglio 2017

Mercedes si va così ad aggiungere ad altir marchi importanti come Renault, Audi, Bmw e Jaguar. “Nel motorsport, come in ogni altra area, vogliamo essere il punto di riferimento ed esplorare nuovi progetti innovativi. Con la Formula 1 e la Formula E, abbiamo raggiunto esattamente questo equilibrio. La Formula E è come un’impresa avviata ed entusiasmante. Offre un nuovo formato, che combina corse con un carattere forte dell’evento, al fine di promuovere le tecnologie attuali e quelle future. L’elettrico sta prendendo piede nel mondo delle automobili stradali e la Formula E offre ai produttori una piattaforma interessante per portare questa tecnologia ad un nuovo pubblico. E per farlo con un tipo completamente nuovo di gare, diverso da qualsiasi altra serie. Sono contento che abbiamo potuto posticipare la nostra opzione di ingresso per un anno fino alla stagione 2019/20. Ciò ci dà il tempo di comprendere bene la serie e di prepararci al nostro ingresso nel modo giusto", ha detto Toto Wolff, numero uno di Mercedes-Benz Motorsport.