La Dakar 2018 ha fatto tappa a Milano

14 aprile 2017

“Il raid torna in Perù e prenderà il via proprio da Lima - ha illustrato Siviero - . Quattordici tappe, una marathon, il giorno di riposo a La Paz e la chiusura a Cordoba in Argentina per la prima volta. In questa edizione la sabbia torna protagonista così come la navigazione. Marc Coma ha voluto mettere la firma in questa edizione tanto speciale e non mancherà l’avventura”. “Si preannuncia una Dakar molto interessante con tanta sabbia da non far rimpiangere l’Africa - ha commentato Giovanni Sala, ambasciatore KTM e ultimo italiano a salire sul podio della Dakar nel 2006 - . I rally mi hanno regalato delle soddisfazioni enormi”.



Tra le giovani promesse italiane, Sala individua Jacopo Cerutti. Quasi tutti i piloti che hanno corso la scorsa edizione hanno confermato la partecipazione alla prossima Dakar, come Alessandro Botturi, riconfermato in sella ad una Yamaha, Simone Agazzi (Honda) e lo stesso Cerutti e i piloti malle moto Toia e Metelli. Tra i rookie al via a gennaio 2018 anche Maurizio Gerini del Team Solaris di Castiglion Fiorentino, città natale di Fabrizio Meoni. Pilota di enduro e motorally, Gerini punta a vincere il Dakar Challenge al Merzouga Rally 2017.