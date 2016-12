L'annuncio di Kubica: "Nel 2017 torno in pista, basta rally"

11 ottobre 2016

Robert Kubica di nuovo in pista nel 2017? Sì, a sentire il pensiero del diretto interessato che in un'intervista ad Autosport ha svelato il suo più che probabile ritorno: "Al 90% il prossimo anno tornerò a correre in circuito, ho diverse proposte interessanti e sceglierò la migliore possibile per me. Ho capito che io sono ancora un ottimo pilota e non sono adatto al rally. Non vedo l'ora di tornare sui circuiti con un alto livello di professionalità".