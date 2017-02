Kubica correrà nel World Endurance Championship

2 febbraio 2017

Il Mondiale Endurance 2017 avrà un protagonista d'eccezione. Robert Kubica sarà al via di tutti gli appuntamenti del FIA World Endurance Championship al volante di un prototipo LMP1 del team ByKolles. Il polacco sarà alla guida nella categoria LMP1 col team tedesco ByKolles di un prototipo CLM p1/01 già provato a novembre nei test in Bahrain. Non sono ancora stati ufficializzati i compagni di squadra: i candidati sono Simon Trummer e Pierre Kaffer, oltre al confermato Webb.