Indycar: Pagenaud è campione

19 settembre 2016

La prima volta di Simon Pagenaud. Il francese, vincendo sul circuito californiano di Sonoma, si è lauretato campione 2016 dell'Indycar series con 659 punti. Il pilota del Team Penske ha dominato la prova conclusiva: quinta vittoria stagionale davanti a Rahal e all'ex F1 Montoya. Nulla da fare per Will Power che ha accusato problemi al cambio e ha chiuso in ultima posizione a 8 giri dal leader. Per l'australiano secondo posto in classifica con 532 punti.