Indy 500, Alonso super: 4° nelle libere

20 maggio 2017

Alonso, invece, ha toccato i 373.089 km/h. Certo, una gara massacrante come la 500 Miglia di Indianapolis nasconde insidie che vanno ben oltre la pura velocità, ma la naturalezza con cui l'asturiano sta affrontando questa nuova avventura, dimostra come Nando resti uno degli autentici fuoriclasse dell'automobilismo. Ovale o non ovale.