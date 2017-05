Indy 500: Alonso fa progressi nonostante il vento

18 maggio 2017

Continua il grande lavoro di Fernando Alonso verso la 500 miglia di Indianapolis. Il pilota spagnolo del team McLaren-Honda-Andretti sta facendo progressi e nel day 3 di prove libere ha fatto segnare il quarto tempo alla media di 219.553 miglia nonostante il forte vento che ha condizionato la giornata. Molti big, però, hanno deciso di non girare per via delle condizioni insidiose del catino.



Fernando, invece, ha completato 39 giri rimanendo soddisfatto: "Era molto difficile. Per me ogni condizione è necessaria per imparare qualcosa e anche oggi è stato così. Una vera e propria lezione su come guidare la macchina quando c'è vento così forte e su come assettarla curva dopo curva. Tutto è andato secondo i piani, è stata una giornata molto produttiva".