Il team di Puccetti fa il grande salto: nel 2017 in Superbike

12 settembre 2016

Il team di Manuel Puccetti, campione in Supersport, nel 2107 farà il grande salto in Superbike. Il manager reggiano ha lavorato tutta la primavera e tutta l’estate per poter arrivare nella massima categoria con un pilota italiano. Prima ci ha provato con Marco Melandri, che poi gli è stato letteralmente strappato di mano dalla Ducati.

Poi ha portato avanti la trattativa con Davide Giugliano, che dalla Ducati era statoscaricato per far posto a Melandri. Con il pilota romano si è arrivati ad un soffio dalla firma, che poi è sfumata per questioni di natura economica.



La soluzione, alla fine, Puccetti l’ha trovata in casa, promuovendo alla Superbike Randy Krummenacher, il pilota svizzero che al debutto in Supersport ha vinto in volata a Phillip Island e che nonostante una spalla disastrata, adesso ormai a posto, ha portato avanti egregiamente la stagione.

La moto sarà ovviamente una Kawasaki, il contratto è per un anno con opzione per il secondo. Per Giugliano rimangono al momento poche alternative, una di queste è rappresentata dal team Iodaracing di Giampiero Sacchi. Nel week-end del Lausitzring, dove la Superbike riprenderà il cammino dopo il lunghissimo stop, se ne saprà di più.