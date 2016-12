GP2: niente impresa per Giovinazzi

27 novembre 2016

Niente impresa per Antonio Giovinazzi in gara 2 ad Abu Dhabi: sul circuito di Yas Marina Pierre Gasly si è laureato nuovo campione del mondo GP2. Nell'ultimo appuntamento stagionale il pilota italiano con il sesto posto non è riuscito a recuperare i 12 punti di svantaggio dal francese che ha chiuso all'ottavo posto. In classifica generale il pilota dell'accademy Red Bull ha trionfato davanti a due italiani, Giovinazzi appunto e Marciello. La vittoria della mini-gara è andata a Lynn davanti a Cecotto e Sirotkin.