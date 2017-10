Formula E, Mortara ufficiale alla Venturi

20 ottobre 2017

La Formula E parla sempre più italiano. Il Mondiale sarà trasmesso in esclusiva su Mediaset e, oltre a Luca Filippi, sarà impegnato anche Edoardo Mortara. Il classe 1987 con un passato in GP2 e in DTM è stato ingaggiato dalla Venturi, team alla sua quarta stagione nel Mondiale. Il suo compagno di squadra sarà Mario Engel che è stato confermato. "Ho ricevuto la chiamata all’ultimo. Ad ogni modo mi sento pronto. La Formula E è una buona opportunità, specialmente per il futuro", ha commentato Mortara.