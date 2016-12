Formula E, Hong Kong: vince Buemi in rimonta

9 ottobre 2016

La nuova stagione della Formula E riparte con Sebastien Buemi ancora davanti a tutti. Il campione del mondo in carica del campionato dedicato alle monoposto interamente elettriche vince il primo ePrix di Hong Kong. Lo svizzero del team Reanult si aggiudica in rimonta una gara condizionata dall'incidente di Nelson Piquet Junior, che in quel momento era al comando della corsa. Secondo si classifica il brasiliano Lucas Di Grassi del team Audi Sport.