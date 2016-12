Formula 4: Mick Schumacher trionfa in gara 3

Mick Schumacher ci ha messo solo tre gare per vincere nella Fomula 4 tedesca. Il figlio di Michael ha trionfato nella gara 3 di Oschersleben partendo dalla seconda piazza in griglia. Un weekend incredibile per il sedicenne, all'esordio, che in gara 1 aveva chiuso al nono posto, miglior rookie, e in gara 2 al dodicesimo posto. Tanta la gioia del tedesco: "Non ci posso credere, non ho parole! La prima vittoria al primo evento! Incredibile".