Formula 4: Mick Schumacher decimo in qualifica a Oschersleben

Per Mick insomma la prospettiva di un primo via esattamente al centro della griglia di partenza, con l'obbligo di mettersi subito alla prova contro le migliori promesse dell'automobilismo tedesco e non solo. La Formula 4 è infatti la categoria formativa alla quale approdano i giovanissimi emersi con i kart ed è la stessa nella quale si sono messi in evidenza in passato suo zio Ralf e più recentemente Nico Rosberg ed il ferrarista Sebastian Vettel, appena nominato padrino della Formula 4.



Al compito già parecchio impegnativo in pista, per Mick Schumacher si aggiunge una pressione mediatica non indifferente che deriva naturalmente dal cognome che porta e dalle vicende che hanno coinvolto la sua famiglia dopo l'incidente di suo padre sulle piste da sci di Meribel alla fine del 2013. Anche per questo Mick, che nei kart correva praticamente in incognito ed era molto spesso accompagnato da Michael, ad Oscherseben è seguito come un'ombra da Sabine Kehm, storica portavoce di Schumi sulle piste del Mondiale e della famiglia Schumacher dopo l'incidente che ha cambiato la vita del sette volte campione del mondo.