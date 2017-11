Fernando Alonso in Endurance: correrà la 24 Ore di Daytona

26 ottobre 2017

Adesso è ufficiale: Fernando Alonso correrà il 27 gennaio la 24 Ore di Daytona , l'iconica prova di resistenza di Endurance che si tiene negli Stati Uniti. Il pilota spagnolo gareggerà per la United Autosports , team di Zak Brown, insieme a Lando Norris , campione europeo di Formula Tre , e Phil Hanson , campione in carica delle Asian Le Mans Series LMP3 . Alonso effettuerà il primo test sulla vettura del team subito dopo il gp di Abu Dhabi che chiuderà il Mondiale di Formula Uno il prossimo 26 novembre.

L'annuncio è arrivato tramite un tweet e un comunicato della McLaren, che ha fatto gli auguri a lui e a Norris, altro pilota del team destinato ad esordire in Formula Uno proprio dopo l'addio di Alonso. La scuderia di Woking ha dato quindi il benestare al due volte campione del mondo perché non ci sarà alcuna gara concomitante di F1. I test di tutti i partecipanti alla Daytona saranno svolti infatti dal 5 al 7 gennaio e la gara precede di 2 mesi il gp di Melbourne che aprirà il Mondiale 2018.





Me gustan las carreras de coches. Daytona, nos vemos pronto



I love racing. Daytona, here we come! Thanks @UnitedAutosport #racing #racer pic.twitter.com/tp8XKFqPlq — Fernando Alonso (@alo_oficial) 26 ottobre 2017

Molto entusiasta Alonso che ha voluto ringraziare laper l'opportunità su Twitter e nei giorni scorsi aveva dichiarato: "La 24 Ore di Daytona è la più importante gara endurance americana ed è tra le più importanti al mondo, la conoscono tutti. Non fa parte della Triple Crown, ma".Dopo l'Indiana, ora tocca alla Florida: "Sono entusiasta di tornare a correre in America. Dopo la grande occasione che ho avuto alla Indy 500, non vedo l'ora di partecipare ad un'altra gara leggendaria". L'ennesima conferma del fatto che, come dice nel tweet, a Nando piacciono le corse di auto, non importa in quale categoria.