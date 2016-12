Ecco la Yamaha Motobot: alla guida un robot

28 ottobre 2015

Un robot umanoide alla guida di una moto, con l'obiettivo di approfondire e migliorare tecniche e performance dei piloti in pista. Il MotoBot è la grande novità della Yamaha presentata dal Salone di Tokyo. "Desideriamo applicare la fondamentale tecnologia e il know-how acquisito nel corso di questa sfida alla creazione di sistemi di supporto per il pilota e di sicurezza avanzati, e metterli al servizio delle nostre attività attuali, usandole inoltre come apripista di nuove linee di business". Comunque vada a finire il Mondiale di MotoGP, il dopo Rossi-Lorenzo è già cominciato.