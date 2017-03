Ecco l'Aston Martin Valkyrie

7 marzo 2017

Si chiama Aston Martin Valkyrie il nuovo mostro della casa inglese in collaborazione con Red Bull Racing. Il progetto AM-RB 001 è un ibrido motorizzato con un propulsore termico Cosworth V12 aspirato da 6.5 litri abbinato ad un motore elettrico per una potenza totale di oltre 1.000 CV per un rapporto peso/potenza che sarà di 1 a 1. Prezzo da capogiro: 2,8 milioni di euro per i 150 esemplari che saranno prodotti in versione stradale.