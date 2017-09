E' partito il Gran Premio Nuvolari

15 settembre 2017

Di tutte le vetture in gara, 174 provengono dall’estero in rappresentanza di 17 paesi stranieri: sono ben 16 gli equipaggi argentini e 51 i tedeschi, secondi solo ai 133 italiani, altri ancora provengono da Austria, Belgio, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Spagna, Svizzera, USA a conferma della fama e del successo della manifestazione a livello internazionale. Un’auto che porta con sé una storia leggendaria arriva addirittura dall’Australia; guidata dal suo proprietario l’australiano David Reidie insieme al copilota Paolo Di Taranto, collezionista e manager della Zagato, la Fiat Otto Vu (Zagato) del 1954 che partecipa alla 27a rievocazione con il numero 148, è l’unica auto in gara ad aver corso due delle quattro edizioni storiche originali del Gran Premio Nuvolari (1954-1957) nel 1955 e nel 1956. Oltre alle nazionali Fiat, Lancia, Alfa Romeo, OM e Ferrari sono 47 le case automobilistiche in gara: le inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle statunitensi Ford, Buick e Chrysler alle tedesche Auto Union, DKW, Mercedes, BMW, Porsche fino alle Bugatti. Una vetrina straordinaria di vintage car che con le loro carrozzerie perfettamente conservate rimandano a un passato che va dal primo dopo guerra ai mitici anni ’70, passando per lo stile indimenticabile della Dolce Vita. Un’ulteriore dimostrazione di come il mito positivo di Tazio Nuvolari sia forte e presente ancora oggi, e come il Gran Premio Nuvolari sia in grado di coniugare storia e passione coinvolgendo piloti e pubblico di tutte le età che durante la gara si sfidano in un viaggio che è in realtà un’esperienza straordinaria e un tuffo nel passato condividendo storie e le emozioni di un viaggio unico a bordo di veri e propri capolavori di storia, meccanica e design. In questa prima giornata le oltre 300 vetture attraverseranno la Pianura Padana sfrecciando sulla pista dell’Autodromo di Modena, per raggiungere poi Faenza dove incontreranno i bolidi della Scuderia Toro Rosso Red Bull. L’arrivo è previsto in tarda serata a Cesenatico dove i piloti potranno rilassarsi dalle fatiche della corsa, con la festa di inaugurazione al Grand Hotel Leonardo da Vinci, in vista della seconda giornata di gara. Organizzata da Mantova Corse insieme all’Automobile Club Mantova e il Museo Tazio Nuvolari, la manifestazione di regolarità è riservata ad automobili d’interesse storico costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le normative F.I.A., F.I.V.A., ACI Storico e ACI Sport. Il Gran Premio Nuvolari è la gara conclusiva del Campionato Italiano Grandi Eventi Epoca Championship, organizzato da ACI Sport per i Grandi Eventi di Regolarità. Il Gran Premio Nuvolari decreterà, dunque, il campione italiano della specialità. Il Gran Premio Nuvolari è da sempre affiancato da prestigiosi sponsor: Audi - “Main Partner & Official Car, Eberhard & Co. - “Official Partner & Time Keeper” e Banca Generali - “Official Partner & Private Bank”. Da quest’anno, inoltre, entra in squadra Red Bull come “Special Partner”. Il noto brand legato a sport estremi oltre che alla F1, ha scelto per la prima volta di affiancare il proprio nome a Nuvolari, mito assoluto dell’automobilismo di un’epoca in cui le gare automobilistiche di velocità erano considerate lo sport estremo per eccellenza.