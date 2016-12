Dakar, svelato il percorso dell'edizione 2017

23 novembre 2016

E' stato presentato il percorso dell'edizione 2017 della Dakar . Il rally-raid, che è stato annunciato dagli organizzatori come "il più duro di sempre in Sudamerica", si svolgerà dal 2 al 14 gennaio tra Paraguay, Bolivia e Argentina per un totale di 9.000 chilometri. La partenza è prevista da Asuncion, con arrivo a Buenos Aires.

Capitanati da Alessandro Botturi, saranno ben 28 gli italiani al via nelle tre categorie con 11 piloti in moto, 5 equipaggi in auto e 2 tra i camion. L’Italia sale così al 5° posto delle nazioni rappresentate dopo Francia, Olanda, Argentina e Spagna con il 6% di concorrenti in totale.