Dakar, Sainz passa al comando della generale nella La Paz-Uyuni

13 gennaio 2018

Il giorno di riposo è alle spalle e la Dakar riprende da La Paz per un percorso interamente in territorio boliviano. Nelle moto è lo spagnolo Barreda (Honda) ad aggiudicarsi la settima tappa, anticipando di 2'51 il francese Van Beveren (Yamaha). Giornata tutta ad altissima quota vissuta costantemente e più di 3700m, nei 425 km di Prova Speciale della La Paz-Uyuni c'era anche l'insidia della tappa Marathon, con l'assenza del parco chiuso all'interno del bivacco con i piloti costretti a contare solo sui propri strumenti in caso di guasto.