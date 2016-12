Dakar pronta per la partenza: l'Italia va in moto

31 dicembre 2015

E' tutto pronto in Argentina per il via della Dakar 2016, la spettacolare corsa moto, auto, camion e quad, che continua a mantenere il nome originario, anche se ormai da diverse edizioni si tiene in Sudamerica. La partenza sabato mattina da Buenos Aires, e poi via lungo 9.300 km attraverso Pampas, deserto e Ande, fino a tornare, dopo 15 giorni di corsa, in Argentina e concludersi a Rosario. In gara 110 auto con equipaggi provenienti da 60 paesi, 55 camion, 143 moto e anche 46 quad.