Dakar: problemi alla schiena, si ritira Villas Boas

10 gennaio 2018

E' terminata alla quarta tappa la prima esperienza alla Dakar di André Villas Boas. Come riferito dala Toyota Overdrive, l'allenatore di calcio portoghese si è dovuto ritirare, lamentando dolori alla schiena postumi a un salto con la sua vettura durante la corsa. Il comunicato del team ha comunque precisato che "gli esami medici non hanno evidenziato alcuna frattura". Villas Boas era 43° in classifica a 2 ore e 18' dalla vetta.