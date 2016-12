Dakar, nel 2017 si passerà anche in Paraguay

26 aprile 2016

La prossima "Dakar" toccherà le capitali di Paraguay, Bolivia ed Argentina: lo hanno annunciato gli organizzatori. La 29.a edizione che prevede 12 giorni e 9mila chilometri di percorso, prenderà il via il 2 gennaio da Asuncion, in Paraguay, e terminerà il 14 a Buenos Aires, in Argentina. Oltre a queste due capitali si farà tappa anche a La Paz, in Bolivia. Tra le insidie maggiori del percorso le tappe "maratona" da 500 chilometri.