Dakar: domina ten Brinke nelle auto, Price primo nelle moto

17 gennaio 2018

Nei 797 km, di cui 373 di prove speciali, della Belen-Chilecito si erge su tutti Bernhard ten Brinke, che riesce a mettere tutti dietro dal via fino alla fine. Per lui è la prima vittoria in carriera di una speciale Dakar. Dopo il ritiro di Mikko Hirvonen, per l'olandese è stato difficile respingere gli attacchi della Peugeot. Tuttavia, al traguardo è arrivato prima di Cyril Despres e dello spagnolo Carlos Sainz. Solo quarto, oggi, Stephane Peterhansel (a +4’50”), che mantiene la seconda posizione in classifica generale davanti a Sainz che guida con un vantaggio di 50'45”.



Nella categoria moto è Toby Price a comandare. L'uomo di Red Bull Ktm, aggiudicandosi la tappa, va a migliorare in classifica generale guadagnando due posizioni dopo lo stravolgimento di ieri. Dal quinto sale al terzo posto, dietro a Walkner e Benavides. L'argentino, nella corsa di oggi, si è piazzato al secondo posto tagliando il traguardo 1'38” dopo, l'austriaco ha chiuso quinto a 11' 01''. Il quinto posto non gli fa perdere il primato: ora ha un vantaggio di 32poco più di mezz'ora sugli inseguitori. Terzo di tappa il francese Antoine Meo (6'31”). Dietro Johnny Aubert, settimo in classifica generale.



Domani è in programma la 12ª tappa, la terzultima della competizione. Si va verso l'epilogo, e i corridori saranno impegnati – ovviamente sempre in terra argentina – nel percorso che va da Chilecito a San Juan.