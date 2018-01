Dakar: Barreda avanti a tutti nelle moto, Despres primo nelle auto

7 gennaio 2018

Quanto alle moto, lo spagnolo si prende le luci della ribalta (2:56:44) della Pisco-Pisco, infliggendo un distacco abissale di 2’54” a Van Beveren (Yamaha), che al momento risulta il rivale più accreditato anche in classifica generale. Ha tagliato il traguardo per terzo Matthias Walkner, su KTM, che però chiude con 4’50” di ritardo. Il primo italiano a concludere il percorso è stato Botturi, ventesimo su Personal Team.



Nelle auto è una giornata dolcissima per la Peugeot, che conquista i primi tre posti dopo il mezzo fallimento di ieri. Il team transalpino domina con un Cyril Despres da urlo (2:56:51), che riesce a superare il compagno di squadra Stéphane Peterhansel – un pioniere della manifestazione – dopo il rilevamento WP2. Chiude a 48 secondi di distacco, davanti a Sébastien Loeb che rimedia 3’08” dal leader. L'italiano Eugenio Amos chiude quindicesimo a 25'08”.



Nella categoria Trucks è primo Nikolaev, seguono l'argentino Villagra a 3'25 e il ceco Loprais (6'07). Nei quads, invece, comanda Casale che chiude in 3h37'45 davanti a Karyakin e Gonzalez. A conclusione, nel SXS, il primo è Varela (4h18'44”), seguito da Uribe Ramos e Garrouste.