Dakar: ancora maltempo, cancellata anche la 9a tappa

11 gennaio 2017

Il maltempo imperversa sulla Dakar e ne stravolge il programma: a causa dei violenti temporali che hanno provocato frane e smottamenti del terreno, gli organizzatori hanno infatti cancellato la tappa odierna (la nona del rally e la più lunga del programma) che si sarebbe dovuta svolgere da Salta a Chilecito, in Argentina, per un totale di 977 chilometri. Stessa sorte era capitata sabato scorso alla sesta frazione, da Oruro a La Paz in Bolivia.