Dakar: Al Attiyah conquista la dodicesima tappa

18 gennaio 2018

E' Nasser Al Attiyah il vincitore della 12a tappa della Dakar 2018 . Il qatariota della Toyota, al terzo successo in questa edizione, è riuscito ad aggiudicarsi la frazione (793 chilometri complessivi di cui 522 di prova speciale) con un tempo di 5h49'57'', guidando da Fiambalà a Chilecito fino a San Juan in Argentina. Secondo Peterhansel, terzo De Villiers. Lo spagnolo Sainz resta in testa in classifica generale. Tappa annullata per moto e quad.

Una tappa spettacolare quella odierna, con il qatariota ad avere la meglio sul francese Stephane Peterhansel del Team Peugeot arrivato con 2'03” di ritardo rispetto al vincitore. Terzo posto per il sudafricano Giniel De Villiers della Toyota (+4'33”), quarto l'argentino Orlando Terranova della X-Raid Team (+5'56”) e quinto posto per l'olandese Bernhard ten Brinke della Toyota (+7'53”) autore di una splendida performance per tutta la gara, calando soltanto nel finale. Il leader della classifica generale, Carlos Sainz del Team Peugeot, ha concluso la dodicesima tappa in nona posizione staccato di 18'07” da Al Attiyah, ma mantiene comunque un discreto vantaggio sui primi inseguitori. Lo spagnolo, infatti, adesso guida il gruppo con 44'41” di vantaggio su Peterhansel e 1 ora, 5 minuti e 55 secondi su Al Attiyah.



Per quanto riguarda le moto e i quad, l'organizzazione della Dakar aveva annunciato in mattinata l'annullamento della 12esima tappa speciale per ragioni di sicurezza. Una tappa, quella tra Fiambala e San Juan in Argentina, che era già stata accorciata di quasi 90 chilometri, ma che alla fine è stata annullata per non correre rischi, visto il maltempo.