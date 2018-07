Dakar, 4ª tappa: Van Beveren primo nelle moto, Sunderland si ritira

9 gennaio 2018

In uno dei tragitti più duri della competizione, ricco di dune, è da segnalare la tripletta della Peugeot: il primo a tagliare il traguardo, in 3h59'28”, è il francese Sebastien Loeb. Dietro di lui, i suoi due compagni di squadra, lo spagnolo Carlos Sainz (+1'35”) e Stephane Peterhansel (+3'16”). Quest'ultimo guida anche la classifica generale. Ai piedi del podio l'italiano Eugenio Amos, che però chiude parecchio tempo dopo il francese: +35'46”.



Capitolo moto: dopo le difficoltà di ieri – quando ha chiuso il percorso in settima posizione – Adrien Van Beveren dimentica tutto e va a vincere la tappa dopo aver preso il comando del gioco a metà percorso, senza mollarlo più. Dietro di lui, per una doppietta perfetta, il connazionale e compagno Yamaha Xavier De Soultraitm che però chiude con 5' di ritardo. Ben più grande il distacco di Matthia Walkner: l'austriaco su Red Bull KTM ha viaggiato con oltre 7' di ritardo. La notizia, però, è il ritiro di Sam Sunderland. Il pilota della KTM ha dovuto essere evacuato in elicottero dopo l'incidente che gli ha procurato un infortunio alla schiena piuttosto grave da indurre i medici a sconsigliare di continuare a gareggiare. Il primo italiano a chiudere il percorso è stato Botturi, Personal Team, con un distacco pari a 20'20”.



Quanto alle altre categorie, per i quads trionfa Karyakin (4h56'34”) con Casale (0'43”) ed Hernandez (5'31”) a seguire. Nell'SxS festeggia Garrouste, che chiude in 5h43'45”. A chiudere, nei trucks sorride Nikolaev: chiuso il percorso in 4 ore, 35 minuti e 8 secondi.