Dakar 2018: Sainz e Walkner in trionfo

20 gennaio 2018

Trionfo per Carlos Sainz e Matthias Walker alla Dakar 2018 . Tra le auto lo spagnolo ha dominato il rally raid con la sua Peugeot bissando il successo del 2010. L'ex rallysta è arrivato a Cordoba in 49 ore 16 minuti e 18 secondi con un vantaggio di oltre 43' su Al-Attiyah (Toyota). Podio completato da De Villiers (Toyota). Nelle due ruote la Ktm ha centrato la 17.esima vittoria consecutiva grazie a Matthias Walker.

A 55 anni e 284 giorni Carlos Sainz diventa il più vecchio vincitore tra le auto nella storia della Dakar. Lo spagnolo della Peugeot ha chiuso la 14ª e ultima tappa con partenza e arrivo a Cordoba al nono posto, ma è bastato per chiudere con 43'40 di anticipo su Nasser Al-Attiyah della Toyota. Nessuna sorpresa per Sainz, già forte di un largo vantaggio, che conquista la sua seconda Dakar chiudendo in 49h16'18" complessivi. Nell'ultima tappa ha invece vinto Giniel de Villiers della Toyota (terzo nella generale con un ritardo di 1h16'41), anticipando Ste'phane Peterhansel (Peugeot) e il qatariota che ha completato il podio blindando il secondo posto nella classifica generale. Fuori dai primi tre Ste'phane Peterhansel della Peugeot: il campione uscente ha terminato a 1h25'29" da Carlos Sainz.



Tra le moto può esultare invece Matthias Walkner sulla Ktm, che chiude al primo posto nella generale staccando di 16'53" l'argentino Kevin Benavides della Honda. Alle loro spalle, a completare il podio, Toby Price con un ritardo di 23'01". Per l'austriaco con un tempo complessivo di 43h06'01" arriva la prima affermazione nella Dakar. Nella tappa di giornata ha potuto esultare solo a metà quindi Benavides, arrivato al primo posto con 0'54" di vantaggio su Toby Price. In terza posizione Antoine Meo della Ktm con 2'49" di ritardo. Per Walkner il titolo è arrivato nonostante l'ottavo posto nella tappa di Cordoba: il vantaggio alla vigilia era già abbastanza consistente da ipotecare la vittoria finale.