Dakar 2017: Peterhansel fa 13, il padrone è ancora lui

14 gennaio 2017

Va ancora allo scatenato Sebastien Loeb l'ultima tappa della Dakar 2017 da Rio Cuarto a Buenos Aires: il pilota francese è il più veloce alla guida della sua Peugeot nei 64 chilometri di speciale che chiudono il rally e può così festeggiare la quinta vittoria in un'edizione che l'ha visto indiscusso protagonista. Ma il connazionale e compagno di scuderia Stephane Peterhansel, partito con un vantaggio rassicurante di oltre cinque minuti, controlla senza problemi e arriva al traguardo con un ritardo minimo (19") che gli vale la conferma del primo posto in classifica generale proprio davanti a Loeb. Impressionante il palmares di Peterhansel: alle sei vittorie tra le moto ottenute nel 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 e 1998 si aggiunge la settima nelle auto che segue quelle centrate nel 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 e 2016. Sul gradino più basso della Dakar si accomoda un'altra Peugeot, quella di Cyril Despres, a completamento di un'edizione che tra le auto parla interamente francese. Finisce al 31esimo posto l'avventura dei gemelli Di Lorenzo (Aldo e Dario), primo equipaggio italiano nelle auto.



Sul fronte moto giornata storica per i colori britannici che per la prima volta vedono un loro pilota conquistare il gradino più alto del podio in una categoria della Dakar. La firma è quella di Sam Sunderland che, in sella alla sua Ktm, riscatta nel migliore dei modi le delusioni incassate nelle prime due partecipazioni (2012 e 2014) concluse entrambe con il ritiro. In classifica generale il 27enne centauro originario di Poole, nel sud dell'Inghilterra, si lascia alle spalle due compagni di squadra: l'austriaco Matthias Walkner (staccato di 32 minuti) e lo spagnolo Gerard Farres (a 35'40"). Il migliore degli italiani è Simone Agazzi, 37esimo davanti ad Alessandro Ruoso. Ad aggiudicarsi l'ultima tappa sono proprio lo spagnolo Farres e il francese Adrien van Beveren (Yamaha) che fanno registrare lo stesso tempo. Terzo crono per lo spagnolo Joan Barreda (Honda).