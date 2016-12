Dakar 2016, 3a tappa: Loeb concede il bis

5 gennaio 2016

Sebastien Loeb concede il bis e trionfa anche nella terza tappa della Dakar 2016, da Termas de Rio Hondo a Jujuy di 620 chilometri di cui 190 di speciale. Il francese su Peugeot chiude davanti a Carlos Sainz e a Nasser Al-Attiyah consolidando la vetta della classifica. Nelle moto, invece, Joan Barreda si è visto togliere il successo per via di una penalità di un minuto. Ora lo spagnolo è costretto a inseguire anche in classifica generale.

AUTO

Doppietta Peugeot tra le auto con Loeb che conquista la seconda vittoria di fila precedendo di 1'23" lo spagnolo Sainz. Terzo crono per la Mini del due volte vincitore della Dakar Nasser Al-Attiyah che accusa un distacco di 1'25". In graduatoria generale Loeb consolida il primato con un considerevole vantaggio di 5'03" sul sudafricano Giniel de Villiers su Toyota e di 5'15" sull'altro francese della Peugeot Stephane Peterhansel.



MOTO

Il successo è andato all'esordiente Kevin Benavides per via della penalizzazione a Barreda. Corsa molto combattuta tra le moto con ben 5 piloti nell'arco di un minuto. Guida il pilota Ktm Svitko con 34" su Benavides e 46" su Barreda. Toby Price che, dopo essere salito in vetta alla classifica nella giornata di ieri, finisce nelle retrovie chiudendo a oltre 8 minuti da Benavides. Dopo la caduta di ieri Alessandro Botturi si è rimesso in sella della sua Yamaha nonostante un danno ai legamenti del polso chiudendo col 13esimo tempo (+3'56") ed è 11esimo nella generale. Più indietro in graduatoria Paolo Ceci (28esimo) e Jacopo Cerutti (31esimo).



QUAD

Dopo aver vinto prologo e seconda tappa, Igancio Casale si è arreso al sudafricano Brian Baragwanath. Il cileno ha comunque chiuso la sua prova al secondo posto con 4 secondi di ritardo mantenendo così la prima piazza in classifica con quasi 4 minuti di vantaggio sullo stesso Baragwanath. In difficoltà il vincitore della passata edizione, il polacco Sonik che attualmente è quinto a oltre 11 minuti. Settimo a oltre 12 minuti l'altro favorito della vigilia, Marcos Patronelli.