Caso Volkswagen, ecco i modelli coinvolti in Italia

22 ottobre 2015

La situazione attuale mostra alcune differenze rispetto ai dati comunicati precedentemente, dovute all’inclusione volontaria nell’azione di richiamo di tutti i veicoli equipaggiati con motore EA 189, indipendentemente dallo standard di emissioni cui appartengono. Resta confermato che tutti i veicoli sono tecnicamente sicuri e adatti alla circolazione su strada. Le modalità e le tempistiche dell’implementazione delle misure tecniche verranno definite in maniera dettagliata, da Volkswagen AG e dalle Case madri delle altre Marche coinvolte, in accordo con le Autorità competenti, nel corso delle prossime settimane. Una volta ricevute le informazioni sull’azione, Volkswagen Group Italia contatterà i Clienti coinvolti per fornire tutti i ragguagli.



Nel frattempo è stata predisposta una prima comunicazione per informare tutti i Clienti interessati, i quali possono comunque verificare lo status della propria vettura in tempo reale consultando le apposite pagine web sui siti delle Marche, chiamando i numeri verdi dedicati oppure contattando la Rete Commerciale, così come quella di Assistenza, per ogni eventuale necessità:

www.volkswagen.it – Numero verde 800 865 579www.audi.it – Numero verde 800 283 454 63www.seat-italia.it – Numero verde 800 100 300www.skoda-auto.it – Numero verde 800 100 600www.volkswagen-veicolicommerciali.it – Numero verde 800 400 300