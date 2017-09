Bugatti Chiron, nuovo record: da zero a 400 km/h, poi a zero, in 41.96 secondi

11 settembre 2017

Bugatti Chiron da record . Il bolide da 1.500 CV ha fatto registrare un nuovo record del mondo di accelerazione e frenata, facendo registrare un risultato straordinario. Partendo da ferma, la supercar ha raggiunto i 400 km/h frenando poi fino a fermarsi in appena 41.96 secondi . Una performance mai fatta registrare da nessun'auto stradale prodotta in serie. Un primato centrato anche grazia all'abilità del pilota. Al volante della Bugatti Chiron c'era infatti Pablo Montoya .

Per completare l'impresa, andata in scena su un tracciato di prova privato e certificata da SGS-TÜV Saar, sono stati necessari 3,112 chilometri. La Bugatti Chiron è un bolide prodotto in appena 500 unità, 300 delle quali già vendute al prezzo di 2,4 milioni di euro. Sotto al cofano nasconde un 16 cilindri, di 8 litri con 4 turbo, in grado di erogare la bellezza di 1500 CV. Impressionanti i tempi fatti registrare durante la prova sprint/stop "0-400-0". Lo 0-200 km/h è stato raggiunto in 6,1 secondi, mentre i 400 km/h sono stati raggiunti in 32.6 secondi. Un missile praticamente. Ma con targa, ruote e freni...