British F4: Billy Monger ha perso entrambe le gambe

19 aprile 2017

Il bruttissimo incidente in F4 a Donington Park nella domenica di Pasqua è costato l'amputazione di entrambe le gambe a Billy Monger, 17enne pilota inglese. Billy dopo l'urto con un'altra auto in corsa, è rimasto intrappolato per un'ora e mezza nel veicolo prima di essere estratto e trasportato in elicottero in ospedale a Nottingham. La famiglia sta cercando fondi per circando 260 mile sterline per le cure del ragazzo.