Biaggi twitta il suo amore per Bianca: "La mia miglior cura"

29 giugno 2017

Passata la paura, Max Biaggi si ritrova pieno di amore: quello che in tanti hanno mostrato a lui e quello che ora lui esterna sui social alla sua fidanzata, la cantante Bianca Atzei. "Ogni volta che mi stringeva la mano quando ero in fin di vita o mi accennava un sorriso, io come un bambino adolescente mi illuminavo d'immenso. E' stata la miglior cura che potessi avere" ha twittato il pilota, dimesso dal San Camillo dopo l'incidente del 9 giugno.