Biaggi, ode alla tuta dei motociclisti

11 luglio 2017

E' passato un mese dal brutto incidente di Max Biaggi durante le prove degli Internazionali di supermoto a Latina. Una caduta che ha rischiato di causare gravi danni al pilota romano, che scrive un messaggio, rivolto a tutti i motociclisti, sull'importanza di indossare una tuta in pista, ma anche su strada. "Il taglio della tuta! Nessun motociclista si augura possa mai accadere. Sicuramente la tuta per noi Motociclisti rappresenta una seconda pelle. SIamo gelosi, la custodiamo con cura, la ammiriamo in quegli attimi che precedono la vestizione. A lei affidiamo una buona parte della nostra incolumità. Vederla rovinata, tagliata, rappresenta una violazione, per certi versi una profanazione! Ragazzi abbiate cura del vostro abbigliamento e soprattutto della vostra Vita!", ha scritto su Twitter.