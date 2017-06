Biaggi, l'annuncio di felicità: "Sono fuori dalla rianimazione. Grazie a tutti"

26 giugno 2017

E' un bel messaggio. E siamo tutti felici di averlo ricevuto con la firma in calce: Max Biaggi. Eccolo: "Stavolta ho rischiato di non esserci, il regalo più bello è uscire dalla rianimazione dopo 17 giorni. Grazie per tutti gli auguri di compleanno per tutto l'affetto ricevuto ogni giorno. Indimenticabile. Vi voglio bene".

Bene. Anzi: benissimo. La paura è alle spalle, e nel giorno del suo compleanno (46 anni) Max esce da quel tunnel di paura, dii speranza e della sua forza di volontà che lo ha fatto riemerge dopo la terribile caduta il 9 giugno, in Supermotard, a Roma. La convalescenza non sarà breve, ma sappiamo che il peggio è alle spalle. Buon compleanno, il migliore: come minimo.