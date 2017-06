Biaggi: "Ho ripensato a Schumi e Hayden. Ora la mia vita è più bella"

Il sollievo dopo l'incubo. Max Biaggi , dimesso dal San Camillo dove era ricoverato dal 9 giugno per un incidente mentre girava in Supermotard, ci ha parlato in esclusiva : "Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini. Ho rischiato di non esserci più e ho capito che la vita è un dono prezioso " ha detto il pilota. " Ho pensato a Schumi e Hayden , ora voglio solo riprendermi. La passione resta intatta, voglio insegnare ai giovani ".

Max Biaggi è sollevato e anche estremamente consapevole di quello che gli è capitato. E della fortuna di poterlo raccontare: "Ho capito che la vita è un dono prezioso e non va sprecata. Ho ripercorso il film della mia vita e ho capito di aver realizzato tutto quello che volevo. Ora non devo dimostrare più niente" ha detto ad Alberto Porta l'ex campione mondiale di Motociclismo.



Ora il pensiero è solo uno: "Il mio obiettivo è riprendermi e dare amore e felicità ai miei figli e a tutte le persone che mi amano. Ho pensato molto a gente come Schumi e Hayden: a volte basta un battito di ciglia per perdere tutto".



Al futuro Max penserà piano piano e alla domanda "Tornerai a correre?" resta cauto anche se sembra dare indizi: "La passione resta incrollabile ma voglio dare spazio ai giovani e insegnare a loro. In questo lavoro il talento da solo non basta, servono altri valori che voglio trasmettere. Ora la mia vita è bella" ha concluso il pilota.