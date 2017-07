Biaggi e l'incidente: "Mi avevano dato il 20% di sopravvivenza"

18 luglio 2017

Un'intervista toccante e con il cuore in mano. Max Biaggi è tornato a parlare dopo l'incidente: "Mi sono risvegliato in ospedale - ha raccontato a Chi -. Avevo un dolore terribile lungo tutto il corpo. Il professor Cardillo mi disse: "Biaggi sarò sincero: ha il 20% di possibilità di sopravvivere. La operiamo immediatamente". In quel momento mi è passata davanti tutta la vita. Mi sono rivisto da piccolino con mia madre, poi con mio padre, poi i calci al pallone... stavo scivolando via dalla vita, ho voluto interrompere quel viaggio. Non doveva finire".



Ora la convalescenza con il sostegno della compagna Bianca Atzei: "Devo molto a lei, è stata sveglia anche quindici ore di fila per accudirmi. Le parole non bastano, servono i gesti. Non credo alle nozze, ma voglio fare un figlio con lei. Magari due. La vita mi ha dato una seconda possibilità e devo fare il possibile per gratificarla". Poi la decisione. "Con la moto ho chiuso per sempre. Farò l'allenatore".