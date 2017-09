Auto storiche, il GP Nuvolari a Vesco-Guerini

17 settembre 2017

Una vittoria che evidenzia ulteriormente la straordinaria bravura dei campioni in carica, che per questa edizione avevano appositamente scelto di gareggiare con un’auto dal coefficiente inferiore rispetto agli scorsi anni, optando per una macchina del 1939 invece della Fiat 508 S Balilla Sport del 1934. I risultati della terza tappa e la lucidità con cui sono state affrontate le prove speciali sono ancora più sorprendenti se si considera come la seconda giornata, tra acquazzoni torrenziali e curve insidiose, abbia messo a dura prova la resistenza degli equipaggi. A fine giornata, con le auto modello “barchetta” trasformate in vere e proprie “piscine”, le macchine hanno fatto ritorno a Rimini accolte da un bel sole e dagli applausi del pubblico. Dei 300 equipaggi ufficialmente partiti per affrontare i 1050 km di percorso, ben 256 hanno tagliato il traguardo dopo aver attraversato città tra cui le straordinarie Urbino, Arezzo, Siena, Ferrara, passando anche per gli autodromi di Modena e Misano e per località di suggestiva bellezza. Il Gran Premio Nuvolari è anche questo: un’avventura unica - giudicata sia dagli appassionati che dai concorrenti la gara più bella del mondo - che va vissuta fino all’ultimo secondo, fatta di gioie, spirito sportivo, una buona dose di preparazione e resistenza anche agli imprevisti. “Quest’anno è stata veramente durissima e ce la siamo giocata proprio fino all’ultima prova. Negli anni abbiamo collezionato tanti successi, ma vincere una gara così difficile anche con una vettura diversa dalla nostra Balilla e con un coefficiente più basso è per noi una soddisfazione immensa", ha dichiarato Andrea Vesco. “Siamo bresciani, ma per noi “il Nuvolari” è la gara di casa, completamente diversa dalla Mille Miglia sia per durata di percorso che per il calcolo dei punteggi – gli fa eco Guerini - Gli argentini ci hanno dato davvero filo da torcere. Grazie all’eccellente lavoro dell’organizzazione la corsa è diventata sempre più internazionale e gli avversari sempre più temibili”.



La 27ª edizione della gara conferma il grande successo del Gran Premio Nuvolari organizzato da Mantova Corse in collaborazione con ACI Mantova e Museo Tazio Nuvolari, frutto di un’ottima ed esperta organizzazione. Fondamentale come sempre il contribuito del main partner Audi, presente a Mantova con la leggendaria Auto Union Type D del 1939 del grande Tazio che per i tre giorni di gara è rimasta esposta in piazza Sordello. Una sicurezza per puntualità e presenza, la casa svizzera Eberhard & Co. da sempre Official Timekeeper della manifestazione, che premia i vincitori con due esemplari delle loro collezioni, per l’edizione 2017 due cronografi Tazio Nuvolari Data. Fondamentale anche il contributo di Banca Generali, società leader nel risparmio e di Red Bull, l’ultimo arrivato tra i sostenitori del Gran Premio, per rendere omaggio al grande Nivola, forse il pioniere dei moderni action sport.