Auto, Montezemolo entra nella hall of fame

Luca di Montezemolo entrerà a far parte della Hall of Fame dell'auto. L'ex presidente della Ferrari sarà inserito nella prestigiosa lista in una cerimonia che si terrà il 23 luglio a Detroit. Montezemolo riceve il riconoscimento "per aver riaffermato il prestigio del marchio, restituendo alla Scuderia Ferrari il dominio sul campionato internazionale e affermando al tempo stesso il brand Ferrari come potenza globale".