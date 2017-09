Auto d'epoca, torna il GP Nuvolari

14 settembre 2017

Torna l'appuntamento con il Gran Premio Nuvolari, la gara di auto d’epoca più famosa al mondo insieme alla Millemiglia. La 27a edizione, in programma il 15-16-17 settembre, partirà come sempre da Mantova – città natale di Tazio Nuvolari, venerdì alle ore 11.00 per una straordinaria avventura: affrontare a bordo di veri e propri capolavori di storia, meccanica e design gli oltre mille chilometri di percorso attraverso la Pianura Padana e gli Appennini, fino alla Riviera Adriatica, Rimini, passando poi per le bellezze di Toscana, Umbria e Marche e, nella via del ritorno da Rimini, dal Mare Adriatico attraverso le città dell’Emilia Romagna, fino all’arrivo a Mantova.