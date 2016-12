Audi e Volkswagen salutano Wec e Wrc vincendo

20 novembre 2016

Audi e Volkswagen hanno salutato il Mondiale Wec e il Mondiale Wrc e lo hanno fatto a loro modo, ossia vincendo. Per lo più centrando due doppiette. Nella 6 Ore del Bahrain la casa dei quattro anelli, che da ora si dedicherà al progetto Formula E, ha chiuso un capitolo lungo 18 anni piazzando davanti a tutti le R18 e-tron di Di Grassi-Dubai-Jarvis e Fassler-Lotterer-Treluyer. La casa di Wolfsburg, invece, ha terminato la sua esperienza nei rally con la vittoria di Mikkelsen davanti al campione del mondo Ogier.



Per la vittoria del norvegese è stata decisiva la PS 20 che ha visto Ogier girarsi e Paddon finire lungo. Ora i due portacolori Volkswagen rimasti a piedi dovranno trovare un nuovo sedile: per il francese due ipotesi con Citroen e M-Sport.



Per quanto riguarda il Mondiale Endurance da segnalare anche l'ultima corsa per Mark Webber che ha annunciato l'addio ai motori con il terzo posto al volante della sua Porsche.