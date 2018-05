All'asta la 308 GTS di Gilles Villeneuve

5 aprile 2018

La Ferrari 308 GTS di Gilles Villeneuve , regalo di Enzo Ferrari dopo la firma del contratto che legò il pilota al Cavallino fino alla sua morte prematura nel 1982, sarà venduta all'asta di Sotheby's il prossimo 12 maggio a Montecarlo. Un pezzo unico che promette di raggiungere quotazioni da record, con la particolarità dello scarico singolo e una frizione più performante. L'auto, che veniva usata per gli spostamenti quotidiani, ha 36600 km percorsi.

L'auto veniva usata dal pilota canadese nei suoi tragitti quotidiani dal Principato di Monaco, dove risiedeva, a Maranello. All’epoca il suo record del tragitto (Villeneuve era ben noto per le sue performance stradali molto simili a quelle raggiunte in autodromo) era di appena 2 ore e 25 minuti. Niente male, per una distanza di 432 chilometri...