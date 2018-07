Alex Zanardi correrà a Misano in una gara del campionato Dtm

29 maggio 2018

"Mi sento come un bambino in un negozio di dolciumi - commenta - non vedo l'ora di correre a Misano. Avevo programmato di esserci come appassionato sul circuito, invece ci sarò da protagonista in pista e nell'inedita configurazione di gara Dtm in notturna. Fantastico".



"Siamo felici di accogliere Alex sulla griglia Dtm - dice Gerhard Berger, presidente di Itr, che organizza il campionato - è personaggio straordinario e popolare, in Italia e nel mondo. La sua vita e il suo esempio, le prestazioni da atleta, umanità, ottimismo, ispirano forza a milioni di persone in tutto il mondo. Benvenuto in Dtm, caro Alex!".



All'appuntamento è prevista grande attenzione da parte degli appassionati europei, tedeschi in particolare, che potranno sfruttare l'occasione di arrivare in treno grazie all'accordo stipulato da Apt Emilia-Romagna e Destinazione Romagna con Deutsche Bahn per una linea ferroviaria Monaco-Rimini attiva dall'1 giugno al 10 settembre.



Il progetto di riportare il Dtm in Italia è stato messo a punto dal Misano World Circuit e dal Comune di Misano Adriatico, Apt Servizi e Destinazione Romagna con la collaborazione della Fondazione aMisano dedicata alla promozione turistica che per l'occasione realizzerà pacchetti turistici dedicati che daranno la possibilità di vivere il binomio spiaggia-evento sportivo.