Adac Formula 4, un inseguimento da ridere dopo l'incidente

3 ottobre 2016

GARA CONCLUSIVA A MICK SCHUMACHER

L'ultima gara è stata vinta da Mick Schumacher che, dopo la seconda posizione finale in classifica generale, ha regalato al suo team italiano Prema Powerteam la vittoria del campionato a squadre. Il titolo piloti è andato a Mawson. "Il campionato è stato molto importante per la squadra. È la ricompensa per tutto il lungo e intenso lavoro", ha commentato il figlio di Michael.