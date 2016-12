A Suzuka sfila la storia di F1 e Motomondiale

23 maggio 2015

Migliaia di appassionati hanno preso d'assalto il circuito di Suzuka per l'edizione 2015 del Sound of Engine. Un'occasione più unica che rara di vedere in azione alcuni dei mezzi, e dei piloti, che hanno fatto la storia di Formula 1 e Motomondiale. Così, sul tracciato giapponese sono sfilate la Ferrari del 1987 di Berger, la Toleman di Senna, le Benetton di Piquet e Schumacher, ma anche le Honda e Suzuki 500 di Lawson e Schwantz, oltre ad alcune vetture endurance come Nissan e Mazda. Per emozioni indimenticabili.