500 miglia Indianapolis: brutto incidente per Bourdais

20 maggio 2017

Sébastien Bourdais non correrà a 500 miglia di Indianapolis. Il francese del team Dale Coyne si è schiantato a 330 all'ora con la Dallara motorizzata Honda in qualifica. L'ex F1 ha perso il controllo della sua monoposto in curva 2 ed è andato a sbattere contro le barriere ribaltandosi. Bourdais è stato subito trasportato in ospedale e dovrà essere operato per le fratture al bacino e all'anca destra.